Zurich (awp) - LafargeHolcim a émis un emprunt sous la direction de BNP, Commerzbank, Credit Suisse et UBS. Les conditions:

montant: 250 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 1,05% prix d'émission: 100,020% libération: 09.04.2020 durée: 2 ans et deux jours, jusqu'au 11.04.2022 rendement: 1,040% écart de swap: +165 pb No. valeur: 53'689'362 (8) rating: BBB/Baa2 (S&P/Moody's) cotations: SIX, à partir du 07.04.2020

yr/