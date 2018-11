L'action LafargeHolcim en repli en matinée à la Bourse suisse

Zurich (awp) - Alors que Lafargeholcim a confirmé ses objectifs pour l'année en cours, l'action du numéro un mondial du ciment se repliait mercredi en matinée à la Bourse suisse. Le titre du groupe franco-suisse établi à Zurich, qui aussi fait part de sa volonté d'accélérer son désendettement, ne parvenait à consolider les gains de l'ouverture.

Vers 10h55, l'action Lafargholcim lâchait 0,6% à 45,34 francs suisses, non sans avoir atteint en début de séance un plus haut du jour de 46,14 francs suisses. L'indice des valeurs vedettes Swiss Market Index (SMI) gagnait lui dans le même temps à peine 0,08%, soit quelque 7 petits points à 8905 points et des poussières.

Les analystes ont jugé réjouissants les propos tenus par le groupe dans le cadre d'une journées des investisseurs organisée à Birmingham, en Angleterre. La Banque Vontobel a notamment salué le fait que la direction du groupe communique déjà ses objectifs pour 2019, un bon indice de la confiance des instances dirigeantes quant à la mise en oeuvre de la "stratégie 2022". De plus, le titre affiche une valorisation attrayante, assure l'analyste Bernd Pomrehn.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) se veut également optimiste pour Lafargeholcim, son directeur général Jan Jenisch souhaitant désormais placer un groupe devenu plus agile en mode croissance après la fusion de Lafarge et Holcim. La croissance visée est réalisable notamment au vu des besoins à long terme des pays en développement en matière d'infrastructures et de l'évolution favorable de la conjoncture en Europe et en Amérique du Nord.

JPMorgan estime pour sa part que le trimestre en cours devrait constituer un retournement de tendance pour Lafargeholcim, après que l'action ait perdu passablement de terrain depuis le début de l'année.

