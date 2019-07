LAFARGEHOLCIM : Barclays abandonne sa recommandation négative

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays a relevé sa recommandation de Sous-pondérer à Pondération en ligne et son objectif de cours de 42 euros à 50 euros sur LafargeHolcim. Le bureau d’études estime que la transformation du groupe est de plus en plus crédible. Il a pris en compte dans ses estimations les récentes cessions en Asie du sud-est, mais aussi la dynamique des prix en Inde au deuxième trimestre. Si les prévisions de bénéfice par action sont globalement inchangées, celle concernant la dette nette a été significativement abaissée.Elle est attendue à 12,82 milliards à la fin du premier semestre, en repli de 21% sur un an.