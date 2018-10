LAFARGEHOLCIM : abaisse sa prévision d'Ebitda 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LafargeHolcim a réalisé au troisième trimestre 2018 un Ebitda "sous-jacent" de 1,867 milliard de francs suisses, en hausse de 5,2% et de 8,1% "sur une base comparable". La forte inflation des coûts énergétiques et logistiques a été plus que compensée par la croissance des volumes, notre politique de prix ainsi que nos programmes de performance. Le cimentier suisse a dégagé un chiffre d'affaires "net" de 7,362 milliards de francs suisses, en hausse de 2,6% et de 5,8% "sur une base comparable", grâce à une augmentation de la demande et à des hausses de prix de vente.L'ensemble des quatre segments d'activités a contribué à cette progression du chiffre d'affaires.Sur la base de ces tendances et de cette dynamique positive, l'objectif de chiffre d'affaires net pour 2018 est revu à la hausse : 4 à 6% sur base comparable (comparé à 3 à 5 % précédemment).En revanche, le cimentier a abaissé sa prévision d'Ebitda "sous-jacent" 2018. Il est attendu en hausse de 3 à 5 % sur une base comparable, contre en progression d'"au moins 5%" auparavant.Le groupe a pris en compte la hausse des coûts, notamment de ses approvisionnements en pétrole et en matières premières.