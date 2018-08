LAFARGEHOLCIM : acquiert l'américain Metro Mix

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LafargeHolcim a acquis Metro Mix, l'un des principaux fournisseurs de béton prêt-à-l'emploi dans la région métropolitaine de Denver, au Colorado. Avec Metro Mix, LafargeHolcim renforce sa position aux États-Unis, où il est déjà présent dans le ciment, le béton prêt-à-l'emploi, les granulats et l'asphalte. Metro Mix exploite deux centrales à béton prêt-à-l'emploi et a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 30 millions de dollars en 2017.L'entreprise compte plus de 50 collaborateurs et opère dans l'une des régions qui connait une croissance parmi les plus rapides aux États-Unis, où la croissance démographique sera supérieure à la moyenne jusqu'en 2020 et où la demande de matériaux de construction devrait rester forte, portée par de grands projets de construction.