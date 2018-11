LAFARGEHOLCIM : cède Holcim Indonesia

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LafargeHolcim a signé un accord avec Semen Indonesia en vue de céder la totalité de sa participation de 80,6 % dans Holcim Indonesia, pour une valeur d'entreprise de 1,75 milliard de dollars, sur une base 100 %. Semen Indonesia est une importante société de matériaux de construction et le leader du marché en Indonésie. LafargeHolcim a décidé de céder Holcim Indonesia dans le cadre de la revue en cours de son portefeuilleLes actifs cédés à Semen Indonesia comprennent la totalité des activités de LafargeHolcim en Indonésie, soit quatre cimenteries, 33 centrales à béton prêt-à-l'emploi et deux carrières de granulats." Dans le cadre de notre Stratégie 2022 – " Building for Growth ", nous nous sommes engagés à céder des actifs d'une valeur d'au moins 2 milliards de francs suisses ", a commenté Jan Jenisch, le Directeur général de LafargeHolcim." L'annonce faite aujourd'hui est une étape importante dans l'atteinte de cet objectif et dans le renforcement de notre solidité financière ", a-t-il ajouté.Avant de conclure : " le produit de cette transaction améliorera significativement notre levier d'endettement, avec un objectif de dette nette de deux fois l'Ebitda sous-jacent à fin 2019. "Le closing de la transaction est soumis aux approbations réglementaires habituelles.