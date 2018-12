LAFARGEHOLCIM : des changements au sein de la direction

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre du renforcement de son organisation agile et axée sur le marché, LafargeHolcim promeut ses fonctions juridiques et ressources humaines au Comité exécutif. Par ailleurs, la fonction centrale Croissance & Performance sera organisée en trois Centres d'excellence. Ainsi Feliciano González Muñoz, Directeur des Ressources humaines, et Keith Carr, Directeur juridique et de la Conformité, rejoignent le Comité exécutif.La fonction Croissance & Performance, actuellement dirigée par Urs Bleisch, sera organisée en trois Centres d'excellence qui relèveront directement des Directeurs de Région. Il en résultera une organisation plus agile, plus proche des marchés et offrant des plates-formes mondiales solides pour le partage des meilleures pratiques éprouvées.Urs Bleisch a décidé de quitter le Comité exécutif. Il facilitera la transition vers la nouvelle organisation et sera en charge d'initiatives ciblées.Ces changements seront effectifs à compter du 1er janvier 2019.