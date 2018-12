LAFARGEHOLCIM : remporte des contrats au Canada

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LafargeHolcim a remporté des contrats d'une valeur de plus de 100 millions de dollars canadiens dans le secteur des infrastructures, dans le cadre d'un important projet d'amélioration autoroutière à Vancouver, au Canada ; la «Highway 1», un corridor local, régional et provincial vital pour les personnes, les services et les biens. LafargeHolcim sera le maître d’œuvre de ce projet du ministère des Transports et des Infrastructures de la Colombie-Britannique, avec une solution intégrée s'appuyant sur sa grande expertise dans les projets d'infrastructure complexes.Ces contrats permettent à LafargeHolcim de renforcer la partie maîtrise d'œuvre de son segment Solutions & Produits