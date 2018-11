LAFARGEHOLCIM : vise une croissance de l'Ebitda sous-jacent d'au moins 5 % en 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l'occasion de sa journée investisseurs consacrée à la mise en oeuvre de la Stratégie 2022 « Building for Growth », LafargeHolcim a confirmé ses objectifs 2018. Le groupe cimentier vise une croissance du chiffre d'affaires de 4 à 6 % sur base comparable et une progression de l'Ebitda sous-jacent de 3 à 5 % sur base comparable. En 2019, le groupe s'attend à ce que la demande globale solide du marché se poursuive. Il anticipe l'année prochaine, une croissance du chiffre d'affaires de 3 à 5 % sur base comparable, conforme à l'objectif de la Stratégie 2022.LafargeHolcim table par ailleurs sur une croissance de l'Ebitda sous-jacent d'au moins 5 % sur base comparable, conforme à l'objectif de la Stratégie 2022. Il prévoit enfin une accélération du désendettement, avec un objectif de dette nette de deux fois l'Ebitda sous-jacent ou moins d'ici fin 2019.Jan Jenisch, Directeur général a déclaré : " Notre performance en 2018 montre que l'exécution de la Stratégie 2022 – " Building for Growth " est très rapide. Nous avons simplifié l'organisation et sommes en avance sur nos objectifs de réduction des frais généraux. Avec le désinvestissement récent de nos activités en Indonésie, nous avons franchi une étape importante dans le recentrage de notre portefeuille, ce qui nous a permis d'accélérer notre désendettement. "