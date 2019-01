Zurich (awp/sda/reu) - Un des gros actionnaires de LafargeHolcim, Nassef Sawiris, a réduit sa participation dans le cimentier franco-suisse en décembre dernier. L'investisseur égyptien a vendu des titres pour une valeur d'environ 66 millions de francs suisses, a indiqué mercredi un porte-parole du groupe, confirmant une information de la Handelszeitung.

La participation de M. Sawiris a baissé d'environ 10% et devrait rester autour de 2,5% actuellement. Selon Refinitiv, le plus gros actionnaire de LafargeHolcim est le milliardaire Thomas Schmidheiny, avec plus de 11%.

rp/ck