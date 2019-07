LafargeHolcim : bénéfices en hausse, prévisions confirmées

31/07/2019 | 10:05

Le cimentier helvético-français LafargeHolcim a sensiblement amélioré ses résultats et son bilan au 1er semestre 2019, et a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.



Durant le 1er semestre, le CA de 13,1 milliards de francs suisses a augmenté de 3,5% à données comparables. L'EBITDA récurrent progresse de respectivement 7,2% en données publiées, et de 10,8% en données comparables, à 2,7 milliards de francs, quand le bénéfice net ajusté (hors dépréciations et cessions) décolle de 110% à 780 millions de francs (1,30 franc par action).



Du côté du bilan et grâce à notamment à un cash flow libre redevenu positif, la dette financière nette a reculé de près de 30%, à 11,3 milliards.



Enfin, LafargeHolcim confirme anticiper, sur l'ensemble de 2019, une croissance organique du CA de 3 à 5% et une croissance de l'EBITDA récurrent d'au moins 5% dans ces mêmes termes.







Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.