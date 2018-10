LafargeHolcim : chute de 2%, un analyste abaisse son objectif

08/10/2018 | 17:22

Le titre chute de plus de 2% à la Bourse de Zurich après l'analyse d'UBS. Tout en maintenant sa position 'neutre' sur le titre, UBS abaisse son objectif de cours de 49 à 47 francs suisses, ce qui implique un potentiel de repli de 3% pour le titre du fournisseur de matériaux de construction.



Le broker explique réduire ses estimations pour le groupe franco-suisse de façon à refléter une dynamique de croissance au troisième trimestre attendue plus faible. 'Il devient maintenant plus difficile d'atteindre les objectifs', juge-t-il.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.