LafargeHolcim : contrat autoroutier au Canada

20/12/2018 | 11:30

LafargeHolcim annonce avoir remporté un contrat de plus de 100 millions de dollars canadiens dans le cadre d'un important projet d'amélioration autoroutière sur la Highway 1 à Vancouver, au Canada, projet qui devrait être achevé en 2021.



Le groupe franco-suisse de matériaux de construction sera le maître d'oeuvre de ce projet du ministère des Transports et des Infrastructures de la Colombie-Britannique, avec une solution intégrée s'appuyant sur son expertise dans les projets d'infrastructure complexes.



Cette solution intégrée comprend notamment l'utilisation de granulats recyclés, d'un matériau cimentaire additionnel améliorant les propriétés souhaitées du béton, et des capteurs dans les murs structurels des échangeurs contrôlant le coulage du béton.



