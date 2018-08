LafargeHolcim : des acquéreurs potentiels pour l'Indonésie ?

17/08/2018 | 14:17

Selon des informations publiées par Bloomberg, la cession par LafargeHolcim de ses activités en Indonésie suscite l'intérêt de plusieurs investisseurs asiatiques et concurrents régionaux, dont le groupe japonais Taiheiyo Cement Corp et l'indonésien PT Semen Indonesia.



Toujours selon Bloomberg, qui cite des sources anonymes, LafargeHolcim demanderait jusqu'à 2 milliards de dollars pour ses activités indonésiennes. Leur reprise serait toujours espérée pour cette année.



Un porte-parole de LafargeHolcim, contacté par Bloomberg, a refusé de commenter ces informations.





