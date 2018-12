LafargeHolcim : évolution du comité exécutif

19/12/2018 | 07:36

LafargeHolcim annonce l'entrée au comité exécutif de son directeur des ressources humaines Feliciano González Munoz et de son directeur juridique et de la conformité Keith Carr, changements effectifs à compter du 1er janvier 2019.



Par ailleurs, la fonction centrale croissance & performance, actuellement dirigée par Urs Bleisch, sera organisée en trois centres d'excellence qui relèveront directement des directeurs de région pour une organisation plus proche des marchés.



Le groupe franco-suisse de matériaux de construction précise qu'Urs Bleisch a décidé de quitter son comité exécutif. Il facilitera la transition vers la nouvelle organisation et sera en charge d'initiatives ciblées.



