LafargeHolcim : lancement d'une obligation hybride

05/04/2019 | 13:59

LafargeHolcim annonce ce vendredi le lancement avec succès d'une obligation hybride perpétuelle de 500 millions d'euros, portant un coupon fixe initial de 3% et assortie d'une période d'interdiction de rachat de cinq ans et un trimestre.



Plus tôt cette semaine, le cimentier a enregistré les résultats d'une offre sur trois séries d'obligations en euros, portant des taux d'intérêt de 4,75% à 5,875% et arrivant à maturités de juillet 2019 à mars 2020. Les deux transactions réduisent ses coûts financiers.



