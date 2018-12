LafargeHolcim: le patron Jan Jenisch souhaiterait d'autres acquisitions

Zurich (awp) - Plus de trois ans après la fusion de Lafarge et Holcim, LafargeHolcim souffre toujours de rendements trop faibles. Le directeur général (CEO) du groupe estime que la direction précédente a commis des erreurs. "Une fusion entre égaux a souvent pour conséquence que l'on ne prend pas des décisions avec assez de conséquence au niveau de l'organisation", a-t-il déclaré dans une interview à la SonntagsZeitung.

On a souvent trop promis par le passé par rapport à ce que l'on pouvait tenir, a ajouté le patron. Ce dernier entend maintenant renforcer l'entreprise avec le développement des affaires dans le béton et les additifs. "Nous faisons déjà 40% de notre chiffre d'affaires dans les domaines du gravier, des additifs et du béton. C'est pourquoi nous mettons les gaz dans ces domaines, afin de réduire la dépendance de la demande de ciment".

Dans cette optique, LafargeHolcim a fait l'acquisition de quatre entreprises de béton et d'additifs depuis l'arrivée de M. Jenisch. "Nous étudions en permanence de petites acquisitions. Je pense que nous suivrons la même voie en 2019", a-t-il précisé.

Actif dans 80 pays

Après la cession des activités en Indonésie il y a deux semaines, LafargeHolcim est encore actif dans 80 pays et exploite des fabriques de ciment dans 53 d'entre eux. M. Jenisch a laissé entendre que le groupe pourrait se retirer d'autres pays dans un proche avenir. Selon lui, LafargeHolcim dispose de positions très solides dans beaucoup de pays, mais il y a aussi des endroits où l'environnement concurrentiel et la position de l'entreprise sont moins favorables. Le patron espère pouvoir en dire plus ces prochains mois.

A propos du cours de l'action, le CEO a relevé qu'il a chuté de 20% depuis son entrée en fonction. "Nous ne nous orientons pas sur des évolutions à court terme du cours boursier", a-t-il souligné. Le groupe suit au contraire une stratégie à long terme et, dans ce domaine aussi, il est sur la bonne voie.

kw/rp