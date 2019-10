LafargeHolcim : présentation de deux services à Abu Dhabi

04/10/2019 | 10:28

A l'occasion de l'Abu Dhabi World Road Congress, LafargeHolcim annonce la présentation d'Oris, un nouveau service numérique aidant à optimiser la conception de routes par une utilisation plus intelligente des matériaux et ressources naturelles de sources locales.



'L'utilisation de ce nouveau service peut permettre aux infrastructures routières de réduire de moitié leur intensité en CO2 tout en améliorant leurs coûts significativement', explique le fabricant de matériaux de construction.



En outre, le groupe franco-suisse va aussi présenter à Abu Dhabi CoPave, un calculateur de carbone dédié aux routes qui peut prévoir de façon précise l'impact de tout projet sur l'environnement actuel.



