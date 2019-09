LafargeHolcim : réduction de l'empreinte carbone en Europe

18/09/2019 | 08:21

LafargeHolcim souhaite augmenter ses efforts pour améliorer encore l'efficacité carbone de ses produits et solutions.



L'objectif est de réduire les émissions annuelles de CO2 en Europe de 15% supplémentaires à périmètre constant, ce qui représente 3 millions de tonnes d'ici 2022.



Cet objectif sera atteint grâce à un investissement de 160 millions de francs suisses dans des équipements de pointe ainsi que dans les technologies.



Des fonds supplémentaires sont prévus pour l'introduction de nouveaux matériaux et services économes en carbone.



LafargeHolcim travaillera sur plus de 80 projets dans 19 pays européens au cours des trois prochaines années.



' En intensifiant ses efforts en Europe, l'entreprise vise à réaffecter 1,5 million de tonnes de déchets supplémentaires, ce qui permettrait d'éviter 1 million de tonnes de CO2 par an ' a déclaré Marcel Cobuz, responsable régional Europe.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.