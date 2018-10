LafargeHolcim : relèvement d'objectif annuel

26/10/2018 | 07:46

Sur la base des tendances et de sa dynamique positive, LafargeHolcim fait part d'un objectif de chiffre d'affaires net pour 2018 revu à la hausse : il est attendu en croissance de 4 à 6% sur base comparable (comparé à 3 à 5% précédemment).



Bien que les effets négatifs de l'inflation des coûts demeurent difficiles, la croissance des volumes, des prix solides et les programmes de performance le conduisent à ajuster son objectif de croissance de l'Ebitda sous-jacent à 3 à 5% sur base comparable.



Sur son troisième trimestre, le groupe de matériaux de construction affiche un Ebitda sous-jacent de 1.867 millions de francs suisses et un chiffre d'affaires net de 7.362 millions, en augmentations sur base comparable respectives de 8,1% et de 5,8%.



