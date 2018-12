LafargeHolcim réorganise sa direction

Zurich (awp) - LafargeHolcim promeut ses fonctions juridiques et ressources humaines au comité exécutif dès le 1er janvier 2019. Dans le même temps, Urs Bleisch, en charge de la croissance et de la performance, a décidé de quitter la direction, a annoncé le numéro un mondial du ciment dans un communiqué mercredi.

Urs Bleisch a rejoint le comité exécutif en 2014. En janvier 2018, il avait aussi pris des responsabilités dans le domaine commercial. "Il facilitera la transition vers la nouvelle organisation et sera en charge d'initiatives ciblées", selon le communiqué.

La fonction Croissance et performance, actuellement dirigée par Urs Bleisch, sera organisée en trois centres d'excellence qui relèveront directement des directeurs de Région. "Il en résultera une organisation plus agile, plus proche des marchés et offrant des plateformes mondiales solides pour le partage des meilleures pratiques éprouvées".

Feliciano González Muñoz, directeur des ressources humaines, rejoindra le Comité exécutif en 2019. Il a occupé pendant plus de 11 ans des postes de direction en ressources humaines au sein de l'entreprise.

Keith Carr, qui a intégré l'entreprise en 2017, fera également partie de la direction en tant que directeur juridique et de la conformité.

ck/ol