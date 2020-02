LafargeHolcim : résultat net record en 2019

27/02/2020 | 09:16

LafargeHolcim publie au titre de l'année écoulée un résultat net record, en croissance de 32% à 2,07 milliards de francs suisses, ainsi qu'une marge d'EBITDA récurrent (avant IFRS 16) améliorée de 1,1 point à 23%.



Le fournisseur de matériaux de construction a vu son chiffre d'affaires reculer de 2,7% en données publiées, à plus de 26,7 milliards, mais augmenter de 3,1% en comparable, soutenue notamment par des prix plus élevés sur la plupart des marchés.



Le groupe franco-suisse va proposer un dividende de deux francs suisses par action au titre de 2019, et anticipe pour 2020 une croissance des revenus de 3 à 5% en comparable, ainsi qu'une hausse du profit opérationnel récurrent d'au moins de 7% en comparable.



