LafargeHolcim se trouve à un tournant, selon son patron

Zurich (awp) - Le géant franco-suisse des matériaux de construction LafargeHolcim est confiant pour l'avenir après une traversée du désert. "Notre programme d'économies et d'efficiences porte ses fruits plus tôt que prévu", a affirmé le directeur général Jan Jenisch dans une interview à l'hebdomadaire Schweiz am Wochenende. Avec le trimestre qui s'est achevé, le groupe a atteint un tournant, a-t-il ajouté.

Le momentum a été "très positif" au 3e trimestre. Si rien d'extraordinaire ne se produit, comme par exemple un prix du baril de pétrole au-dessus des 100 dollars, "nous sommes bien positionnés", a relevé M. Jenisch. Il faudra toutefois encore du temps pour regagner la confiance des investisseurs.

Le patron du groupe voit des opportunités de croissance surtout dans le domaine des produits annexes comme le sable et le gravier, avec lesquels l'entreprise réalise actuellement environ 4 milliards de francs suisses. "Nous allons encore croître sensiblement plus à l'avenir".

A propos de l'augmentation des prix des certificats CO2, M. Jenisch n'y voit aucun danger pour l'entreprise. En Chine, les prescriptions d'émissions plus sévères entraînent la fermeture de plus mauvaises fabriques de ciment, ce qui ouvre des opportunités de croissances. "Ceux qui ont les meilleures fabriques feront aussi partie des gagnants", a conclu le patron.

