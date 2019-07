LafargeHolcim : vaste programme de modernisation d'usines

09/07/2019 | 11:24

LafargeHolcim annonce son programme à quatre ans 'Plants of Tomorrow', initiative présentée comme 'l'un des plus importants lancements de technologies industrie 4.0 dans le secteur des matériaux de construction'.



Il vise un réseau global de plus de 270 cimenteries intégrées et stations de broyage dans plus de 50 pays, dans lesquels il utilisera des technologies comme l'intelligence artificielle ou la maintenance prédictive pour l'ensemble du processus de production.



'Une activité certifiée 'Plants of Tomorrow' se traduira par des gains d'efficience opérationnelle de 15 à 20% par rapport à une cimenterie conventionnelle', explique le Franco-Suisse, qui travaille actuellement sur plus de 30 projets pilotes.



