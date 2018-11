Lafargeholcim confirme ses objectifs pour 2018

Zurich (awp) - En phase dans la mise en oeuvre de sa réorganisation, Lafargeholcim confirme ses objectifs pour l'exercice en cours ainsi que ses prévisions pour l'an prochain. Le numéro un mondial du ciment, qui tient mercredi sa journée des investisseurs à Birmingham, en Grande-Bretagne, entend dans le cadre de sa "stratégie 2022" accélérer son désendettement.

Dans un communiqué diffusé en préambule à la présentation, le groupe sis à Zurich indique viser un objectif minimum de dette nette représentant deux fois le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) sous-jacent d'ici fin 2019. Pour cette année, le cimentier franco-suisse attend une croissance de ses ventes entre 4 et 6% sur une base comparable et une progression de l'Ebitda sous-jacent de 3 à 5%.

L'an prochain, à la faveur d'une demande globale demeurant solide, Lafargeholcim anticipe une croissance de ses revenus entre 3 et 5% sur une base comparable. L'excédent brut d'exploitation devrait pour sa part s'étoffer de 5% au minimum.

"Notre performance en 2018 montre que l'exécution de la stratégie 2022 "Building for Growth" est très rapide", se félicite le directeur général de Lafargeholcim, Jan Jenisch, cité dans le communiqué. "Nous avons simplifié l'organisation et sommes en avance sur nos objectifs de réduction des frais généraux. Avec le désinvestissement récent de nos activités en Indonésie, nous avons franchi une étape importante dans le recentrage de notre portefeuille, ce qui nous a permis d'accélérer notre désendettement".

vj/ol