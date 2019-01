Lafargeholcim décroche une importante commande aux Pays-Bas

Zurich (awp) - Lafargeholcim a décroché une grosse commande aux Pays-Bas, dans le cadre de la rénovation de la digue de fermeture, appelée Afsluitfjik en néerlandais. Les travaux pour cet ouvrage long de 32 kilomètres, qui constitue de fait un barrage, sont devisés au total à quelque 550 millions d'euros (617,3 millions de francs suisses).

Erigé en 1932 et d'une largeur de 90 mètres en surface et le double sous l'eau, l'ouvrage consitue une pièce maîtresse des travaux du Zuiderzee, nécessite une rénovation et doit être significativement renforcé, écrit vendredi le numéro un mondial du ciment. Les travaux, qui ont débuté fin 2018, devraient se terminer en 2023.

Dans le cadre de ce projet, Lafargeholcim indique avoir développé une solution afin d'assurer une protection optimale contre la force des vagues ainsi que les marées. Afin d'éviter tout trafic supplémentaire sur l'ouvrage, le groupe établi à Zurich livrera les matériaux de construction par voie maritime.

