Lafargeholcim esseulé dans le vert après un partiel solide

Zurich (awp) - Le cimentier Lafargeholcim se distinguait à la Bourse suisse vendredi, après des chiffres trimestriels solides. La croissance sur une base comparable et la rentabilité opérationnelle ont dépassé les projections les plus optimistes du consensus et le groupe a revu à la hausse ses ambitions annuelles en termes de ventes.

En revanche, la révision à la baisse de l'objectif de rentabilité opérationnelle (Ebitda) à 3-5% après "environ 5%" fait froncer quelques sourcils d'analystes.

A 09h25, la nominative Lafargeholcim progressait fortement de 2,7% à 43,05 francs suisses, après avoir franchi la barre des 44 francs suisses dans les premiers échanges, alors que le SMI des valeurs vedettes poursuivait son chemin de croix (-1,24%).

Les analystes d'UBS saluent les fruits portés plus vite que prévu des mesures d'économies, qui ont permis notamment de stabiliser la performance dans la région Moyen-Orient et Afrique. La banque pointe cependant du doigt le rabotage de l'objectif d'Ebitda en dépit du relèvement de celui des ventes, et reste neutre sur le titre.

Bernstein salue des résultats trimestriels solides, qui ancrent la croissance et le redressement du cimentier franco-suisse. Au vu des chiffres, la banque américaine peine à s'expliquer la révision à la baisse de l'objectif Ebitda. La réaction positive du marché est compréhensible au vu de la faible performance du titre ces derniers temps et des expectatives relativement basses.

La situation en Moyen-Orient et en Afrique a commencé à se stabiliser en août et en septembre, et les mesures d'économies ont porté leurs premiers fruits, relève Vontobel. La banque privée zurichoise prédit au groupe une poursuite de la croissance au 4e trimestre et confirme sa recommandation d'achat du titre, assortie d'un objectif de cours à 53 francs suisses.

La performance des marchés matures (Europe et Amérique du Nord) est restée en deçà des expectatives de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Dans son commentaire, l'établissement cantonal souligne que la révision des objectifs n'est pas vraiment surprenante, au vu des nouvelles négatives du secteur, notamment l'avertissement sur résultats du concurrent HeidelbergCement. La surpondération reste de mise.

