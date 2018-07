Prévisions Lafargeholcim: recettes semestrielles attendues à 13,1 milliards

Zurich (awp) - Le géant des matériaux de construction Lafargeholcim dévoile vendredi ses résultats au premier semestre 2018. Dix analystes ont participé au consensus AWP:

S1 2018E (en mio CHF) consensus AWP fourchette S1 2017A estimations chiffre d'affaires 13'093 12'972 - 13'201 12'480 10 - sur base comparable (en %) 3,2 3,1 - 3,2 +4,4 3 Ebitda ajusté* 2'456 2'371 - 2'526 2'536 8 * hors coûts de fusion

FOKUS: les analystes tablent sur une hausse des recettes et un recul de la rentabilité (Ebitda) ajustée. L'Europe et l'Amérique du Nord devraient avoir affiché une évolution positive et l'Amérique du Sud devrait avoir enregistré une légère amélioration. L'évolution de l'Algérie, du Nigeria, du Mexique et de l'Inde sera également suivie de près.

Si le groupe veut atteindre ses objectifs, Lafargeholcim doit nettement accélérer la croissance des ventes et de la rentabilité. Les mesures visant à réduire les coûts seront également passées à la loupe.

OBJECTIFS: en mai, la direction avait confirmé l'objectif pour 2018 consistant en une croissance des ventes nettes entre 3% et 5%. L'Ebitda sur une base comparable doit quant à lui progresser de 5%.

POUR MÉMOIRE: fin mai, Lafargeholcim a confirmé le vaste remaniement de ses sièges et annoncé la fermeture de ses bureaux à Zurich et Paris. Les effectifs centraux du mastodonte des matériaux de construction seront amputés de 107 postes dans la cité de Zwingli et de 97 dans la capitale française. Les emplois restants seront transférés dans le canton d'Argovie à Holderbank, à Zoug ainsi qu'à Clamart en banlieue parisienne.

Le groupe a été mis en examen fin juin notamment pour "complicité de crimes contre l'humanité". Il est accusé d'avoir financé des groupes djihadistes, dont l'organisation Etat islamique en Syrie, pour maintenir son activité en pleine guerre. L'enquête concerne les activités de Lafarge dans son usine syrienne de Jalabiya, au nord du pays, entre 2011 et 2014.

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, l'action a dégringolé de 13,6%, se négociant à 48,19 francs suisses mercredi. En comparaison, l'indice vedette SMI affichait une contraction de 4% sur la même période.

www.lafargeholcim.com

