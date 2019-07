Zurich (awp) - Lafargeholcim présentera mercredi 31 juillet ses résultats au 1er semestre 2019. Dix analystes ont participé à l'élaboration du consensus AWP pour le deuxième trimestre.

T2 2019E (en mio CHF) consensus AWP T2 2018A ch. affaires 7'311 7'442 - croissance org. (en %) 4,0 6,2 Ebitda ajusté* 1'825 1'784 *excluant les coûts non-récurrents d'acquisition, de restructuration et autres

FOCUS: les analystes s'attendent à un ralentissement de la croissance de la part du géant des matériaux de construction au deuxième trimestre. Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe était parvenu à étoffer ses ventes trimestrielles et à améliorer nettement sa rentabilité opérationnelle. Le chiffre d'affaires à l'issue du premier semestre est attendu en baisse - en termes nominaux - à la suite du retrait de Lafargeholcim sur plusieurs marchés de l'Asie du Sud-est.

Sur une base comparable en revanche, les ventes devraient afficher une solide croissance. En Europe, l'activité devrait se normaliser, tandis que les ventes en Amérique du Nord devraient subir les conséquences des conditions météorologiques dégradées aux Etats-Unis. L'Asie-Pacifique devrait afficher des résultats positifs. Les experts s'attendent à ce que Lafargeholcim réaffirme ses objectifs annuels.

OBJECTIFS: en mai, la direction du groupe avait confirmé ses prévisions pour l'année en cours. Celle-ci table sur une expansion du chiffre d'affaires de 3 à 5% en données comparables, alors que l'Ebidta devrait s'étoffer d'au moins 5%.

POUR MEMOIRE: ces dernières années, le Groupe a réorienté ses activités. En mai, une étape importante a été franchie avec la cession de sa participation de 85,7% dans Holcim Philippines. Par ailleurs, Jan Jenisch, directeur général du groupe, entend renforcer les divisions béton prêt à l'emploi et granulats, au moyen de nouvelles acquisitions, ainsi que la nouvelle division "Solutions & Products".

La dernière acquisition de Lafargeholcim - la sixième depuis le début de l'année - remonte au mois de juillet avec le rachat du fabricant roumain de béton Somaco. En juin, la société franco-suisse avait reçu près de 77 millions de dollars pour son rachat de dette. Elle avait également annoncé à cette même période que 72,98% du dividende serait payé sous forme de nouvelles actions et le reste (27,02%) en numéraire. Les actionnaires Harris Associated L.P., Thomas Schmidheiny et Nassef Sawiris ont respectivement réduit leur participation dans le cimentier franco-suisse à 2,96%, 8,52% et 2,5%.

COURS DE L'ACTION : L'action Lafargeholcim s'est nettement redressée au cours de l'exercice, après un net recul en 2018. Le cours a évolué à moins de 40 francs suisses fin décembre, jusqu'à 54 francs suisses en mai, pour se négocier actuellement aux alentours de 50 francs suisses.

