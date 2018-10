Prévisions Lafargeholcim: ventes trimestrielles attendues à 7,37 milliards

Zurich (awp) - Le producteur de matériaux de construction Lafargeholcim présente vendredi 26 octobre ses résultats au troisième trimestre 2018. Une dizaine d'analystes ont apporté leur pierre à l'édifice du consensus:

T3 2018E (en mio CHF) cons. AWP fourchette T3 2017A estimations ventes nettes 7'371 7'257 - 7'639 6'944 9 - croiss. base comp. (%) 4,6 3,6 - 5,7 4,1 6 Ebitda op. ajusté 1'797 1'759 - 1'835 1'750 10

FOCUS: les analystes tablent sur une accélération de la croissance par rapport au trimestre précédent sur une base comparable, mais relèvent plusieurs facteurs adverses. Les moteurs de la performance seront sans doute les régions Amérique du Nord et Europe. En Asie la forte dynamique devrait s'être poursuivie, alors qu'en Amérique latine, la croissance risque de s'être essoufflée. Des effets de change négatifs, l'ouragan aux Etats-Unis et le renchérissement de l'énergie devraient avoir pesé.

L'attention se portera sur la fixation des prix et sur la rapidité avec laquelle Lafargeholcim répercutera d'éventuelles hausses à ses clients. Il est également possible que le cimentier franco-suisse annonce des désinvestissements, voire le retrait pur et dur de certains marchés. Reste à savoir si le groupe sera alors en mesure de maintenir ses ambitions annuelles.

OBJECTIFS: lors de la présentation des chiffres semestriels fin juillet, Lafargeholcim avait réaffirmé ses objectifs annuels, à savoir une croissance des ventes nettes de 3-5% sur une base comparable - c'est-à-dire ajustée des effets des devises, cessions et acquisitions - et un excédent d'exploitation (Ebitda) ajusté d'environ 5%.

POUR MÉMOIRE: le groupe a fait main basse en août sur l'américain Metro Mix, décrit comme étant l'un des principaux fournisseurs de béton prêt-à-l'emploi dans la région de Denver.

En Virginie-Occidentale, Lafargeholcim a remis en service un terminal à l'arrêt depuis plusieurs années. Le site devrait approvisionner en ciment spécial l'industrie pétrolifère et gazière dans la région des Appalaches.

Des articles de presse se sont faits l'écho d'un retrait de Lafargeholcim du marché indonésien. Des rumeurs ont devisé le produit de cette cession à près de 2 milliards de dollars et évoqué comme potentiels acquéreurs des cimentiers asiatiques et des investisseurs financiers.

Fin août, le groupe a émis un emprunt de 440 millions de francs suisses à 1,00%, échéance 2024.

COURS DE L'ACTION: la nominative s'est lézardée depuis le début de l'année, en raison de la détérioration des perspectives conjoncturelles et du renchérissement de l'énergie, et plus récemment de la contre-performance du concurrent HeidelbergCement. Objectifs de cours et recommandations rabotés n'ont pas été de nature à étayer la confiance dans le titre, qui évolue actuellement autour de 42,10 francs suisses.

