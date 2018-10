LafargeHolcim : BarCap abaisse sa cible

29/10/2018 | 11:55

Barclays Capital (BarCap) réitère son conseil 'sous-pondérer' sur LafargeHolcim et réduit son objectif de cours à 42 francs suisses, dans le sillage d'un abaissement de 10% de ses BPA et de multiples plus bas en ligne avec la dévalorisation récente du secteur.



Le broker reconnait nombre d'éléments positifs dans la publication du troisième trimestre, notant que 'les réductions de coûts font une différence visible' et que '(une partie) des pressions s'atténuent en Asie du Sud-Est et en Algérie'.



'Néanmoins, les perspectives macro plus incertaines des marchés émergents, la persistance de points de trouble, une marge de bilan limitée et le risque syrien demeurent des préoccupations clés, rendant la prime de valorisation actuelle non attractive', juge-t-il.



