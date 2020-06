LAFARGEHOLCIM : Société Générale passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale relève sa recommandation à Achat contre Conserver et rehausse son objectif de cours de 45 à 47 euros sur LafargeHolcim. La banque note que le titre a sous-performé le secteur de 7% depuis le début de l'année et ajoute que la valeur est la plus fortement décotée parmi les actions de grandes capitalisations. L'analyste s'attend à ce que la société soit résiliente au cours de l'exercice actuel.Si la maison d'études prévoit une baisse de 11% des volumes en 2020, elle anticipe, entre autres, que la baisse des coûts de l'énergie et les économies de coût fixes réalisées devraient soutenir les marges du spécialiste des matériaux de construction.