LAFUMA : a finalisé la vente d'Oxbow

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lafuma a finalisé la vente de sa filiale Oxbow à Rainbow, société fondée par Emmanuel Debruères et Jean-Christophe Chetail, duo expérimenté de l'industrie du sport. Cette cession va permettre à la marque Oxbow, s'appuyant sur sa forte notoriété, d'engager une nouvelle étape dans son développement et au groupe Lafuma de recentrer ses activités autour de l'Outdoor et du Mobilier. Lafuma a réalisé un investissement non significatif dans Rainbow afin d'accompagner Oxbow dans cette nouvelle histoire.