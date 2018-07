Lafuma : Résultat semestriel au 30 juin 2018

Annecy-le-Vieux, le 25 juillet 2018

RESULTATSSEMESTRIELSJUIN2018

SOLIDITE DU RESULTAT OPERATIONNEL COURANT ET

INVESTISSEMENTS CIBLES

La stagnation de nos principaux marchés continue de s'accompagner d'un changement rapidedu comportement de nos consommateurs, ayant des conséquences sur le secteur du commerce de détail. La fréquentation desmagasins est en baisse au premier semestre et la part de l'activité en ligne continue de croître sur nos marchés,même si un ralentissement de la croissance est constaté. La fusion des canaux de distribution « hors ligne » et « en ligne » offrira des opportunités de croissance, nécessitant cependant des investissements dans la compétence omnicanal.

Le groupe Lafuma et ses marques répondent à ces défis par des investissements ciblés dans le développement desmarques afin d'atteindre les objectifs stratégiques fixéset d'être en mesure de transformer les changementsstructurels de ses marchés en opportunités de croissance.

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2018s'établit à 83,1millions d'euros (ci-après m€), encroissance de 1,7m€, soit2,1% et 3,5 % à taux de change constant..

Le profit opérationnel courant s'établit à 2,7m€ endiminution de 0,7m€ par rapport à la même période de l'année2017, reflétant une amélioration de lamarge brute de 1,7 m€ (effet volume et effet taux combinés) et un investissement plus appuyé sur les charges externes et les charges de personnel de 2,3 m€. Lesautres produitsopérationnels s'élèvent à 0,1m€ contre 0,8 m€ en 2017.

Le résultat net total s'établit à un profit de 2,1 m€.

Au 30 juin 2018, les capitaux propres s'élèvent à 70,5m€, enamélioration de 4,2m€par rapport à fin 2017, essentiellement expliquée par les effets combinésdu profit de la période s'élevant à 2,1m€ etde la comptabilisation en capitaux propresd'écritures techniques de variation de la juste valeur des instruments decouverture pour 2,2m€.

La trésorerie nette disponible à fin juin 2018s'élève à 16,2m€, en amélioration de0,8m€ par rapport au31 décembre 2017, du fait des flux générés par l'activité pour 3,2 m€ et des flux décaissés en investissement d'immobilisations pour 1,9 m€.

Le groupe Lafuma confirmeson objectif de stabilité du chiffre d'affaires par rapport à 2017 et prévoit unerentabilité opérationnelle légèrement inférieure. Le Groupe réitère toute sa confiance en la compétence et les performancesde ses collaborateurs et regarde l'avenir avec confiance.

L'information financière semestrielle au 30 juin 2018, est disponible sur le sitewww.groupe-lafuma.com.

Annexe

Pour les situations intermédiaires aux 30 juin 2017 et 2018

En milliers d'euros 30 juin 2018 30 juin 2017 Variation en k€ Variation en % Produits des activités ordinaires Résultat opérationnel courant (ROC) Autres produits et charges opérationnels etdépréciation des écarts d'acquisition Résultat financier Impôts Résultat net total 83 108 81 405 3 376 760 202 -315 4 021 1 703 -706 -657 -227 -338 -1 928 2% -21% -86% -112% 107% -48% 2 670 103 -25 -654 2 093

Le conseil d'administration, réuni le 23 juillet 2018, a arrêté les comptes semestriels consolidés résumés de la période intermédiaire close au 30 juin 2018. Les commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures de revue limitéesur ces comptes et le rapport sur l'information financière semestrielle a été émis.

Contacts Analystes, Investisseurs et Presse

NewCap : Valentine BBrouchot / Emmanuel Huynh

Tél : +33 (0)1 44 71 94 91 -lafuma@newcap.eu

La société Lafuma SA est cotée sur Euronext Paris. Euroclear : 3526. Reuters : LAFU.PA Bloomberg : LAF