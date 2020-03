Covid-19 : Lagardère suspend ses objectifs 2020 et réduit le montant de son dividende

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de divertissement et de médias Lagardère a annoncé mercredi suspendre ses objectifs financiers présentés en février et abaisser le montant du dividende à verser au titre de l'exercice 2019, compte tenu des retombées de la pandémie de coronavirus sur l'économie.

"Compte tenu de l'incertitude sur la durée et l'ampleur de l'épidémie et des mesures gouvernementales de fermeture et de confinement, le groupe n'est pas en mesure d'en évaluer de manière précise et fiable les impacts. En conséquence, le groupe suspend la 'guidance' annoncée le 27 février 2020 et en fournira une révision dès lors qu'il sera en mesure de le faire", a indiqué Lagardère dans un communiqué.

Dans ce contexte, la gérance de Lagardère, après avoir recueilli l'avis favorable du conseil de surveillance, a également décidé de modifier la proposition de distribution de dividende ordinaire qui sera soumise à l'assemblée générale des actionnaires du 5 mai. A cette occasion, il sera proposé le versement d'un dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice 2019, contre une proposition initiale d'un dividende de 1,30 euro par action au titre de 2019. L'option du paiement en actions de ce dividende sera retirée.

Jusqu'ici, Lagardère prévoyait une progression du résop comprise entre 4% et 6% à changes constants en 2020, hors acquisition d'IDF et hors impact du coronavirus.

"L'épidémie de Covid-19 a des effets sensibles sur l'activité de la branche Travel Retail depuis fin janvier principalement en Asie-Pacifique et sur les hubs internationaux (dépenses des voyageurs chinois en Europe en particulier)", précisait le groupe en février. Le mois dernier, le groupe tablait sur un impact négatif sur le résop de l'ordre de 20 millions d'euros au premier trimestre 2020, avant mesures d'adaptation.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

