Europe 1, écoutez le monde changer : la nouvelle campagne d'Europe 1 signée Romance

Après avoir lancé sa nouvelle grille le 26 août dernier, Europe 1 dévoile mardi 29 octobre une nouvelle signature et une campagne de marque imaginées et pensées avec les équipes de Romance. Retenue cet été pour accompagner la station généraliste dans son repositionnement, l'agence a développé un nouveau territoire de marque autour de l'information. Une volonté pour Europe 1 et Romance de casser les conventions publicitaires du secteur consistant à mettre en avant les têtes d'affiche et leur programme. Une volonté pour Europe 1 et Romance de casser les conventions publicitaires du secteur consistant à mettre en avant les têtes d'affiche et leur programme.

Pour Constance Benqué, directrice générale de Lagardère News : « Notre défi est passionnant, c'est pour nous l'opportunité d'oser, de casser les codes et d'inventer la radio de demain. La plateforme de marque proposée par Romance et notre nouvelle signature Europe 1, écoutez le monde changer, sont l'exacte traduction de ce repositionnement éditorial que nous avons mis en œuvre. Cette campagne puissante et massive est la parfaite illustration de notre volontarisme dans cette entreprise de reconquête. »

« Après le travail fait sur la grille, il était nécessaire d'éclairer à nouveau la raison d'être de cette grande radio généraliste et de redonner, au-delà des animateurs, une raison d'écouter Europe 1», précise Jérôme Lavillat, directeur des stratégies de Romance.

Ainsi, cette nouvelle signature réaffirme la capacité unique d'Europe 1 à saisir l'air du temps et à s'inscrire dans les transformations du monde et de la société. Ce faisant, la campagne traduit aussi l'impulsion éditoriale insufflée à l'antenne d'Europe 1, qui partage chaque jour avec ses auditeurs un récit de l'actualité considérablement enrichi et tonifié, augmenté de la matière brute des sons de l'actualité, vecteurs d'émotion et de plaisir.

Près de 65 ans après sa création, jamais le besoin de comprendre ce monde ne s'est fait autant ressentir. Europe 1 souhaite, avec cette campagne, revendiquer son statut de radio singulière qui marque les esprits.

« C'est un rêve de publicitaire de travailler pour une marque aussi puissante, qui a toujours été animée par la volonté d'être au cœur des grandes transformations de la société », conclut Christophe Lichtenstein, président de Romance.

La première campagne qui exécute cette plateforme sera déployée à compter du 29 octobre en affichage avec un dispositif national de grande ampleur mis en place partout en France, de Paris et la banlieue Parisienne, à Bordeaux en passant par Toulouse, Lyon et Lille ; mais également en presse, en digital et sur les réseaux sociaux, en collaboration avec l'agence KR Media qui accompagne la station depuis de nombreuses années.

Fiche technique Romance :

Président : Christophe Lichtenstein

Directeur de la Création : Alexandre Hervé

Directeur des stratégies : Jérôme Lavillat

Directrice associée : Stéphanie Leray

Directrices artistiques : Pierrette Diaz & Julie Greffier

Concepteurs rédacteurs : Philippe Pinel & Bastien Bouchard

Directrice de clientèle : Sarah Holgado

Chef de publicité : Mikaël Ramirez

Productrices : Valérie Marquant

Achat d'art : Pia Schneider & Anne Girod

