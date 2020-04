LAGARDERE : AlphaValue reste à Vendre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AlphaValue réitère sa recommandation de Vente et son objectif de cours de 11,5 euros sur Lagardère. La maison d'analystes anticipe notamment un chiffre d'affaires en fort repli en 2020 puis une légère reprise en 2021 et 2022. Le bénéfice par action ajusté du spécialiste de l'édition, de la production, de la diffusion et de la distribution de contenus est anticipé en recul de 40,5% à 0,92 euro pour l'exercice en cours. Le courtier estime à 1,08 et 1,24 euro les BPA ajustés pour 2021 et 2022.