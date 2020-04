LAGARDERE : Amber Capital recommande une révision significative des rémunérations du comité exécutif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amber Capital précise dans un communiqué, qu'il prend acte avec satisfaction de la décision de Lagardère SCA de finalement renoncer au versement du dividende. Cette décision de la société doit se conjuguer avec une révision significative des rémunérations du comité exécutif et du conseil de surveillance, à l'heure où les collaborateurs et les partenaires de Lagardère vont être durement touchés.Le fonds précise qu'il avait demandé le retrait du dividende dès le 26 mars 2020, afin de protéger l'entreprise et ses collaborateurs dans un contexte où le groupe a annoncé ne pas être en mesure d'apprécier les impacts de la crise sanitaire sur l'exercice 2020. Il ajoute que ce dividende n'était ni soutenable ni souhaitable.Amber Capital souligne que les atermoiements du conseil de surveillance qui aura changé 2 fois de position ces 8 derniers jours sur ce sujet montrent à nouveau qu'un changement de gouvernance est indispensable et urgent, avec comme seule priorité l'intérêt social de l'entreprise et de ses salariés.