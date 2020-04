LAGARDERE : Barclays ajuste sa cible à la baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays abaisse son objectif de cours de 20 à 18 euros tout en réitérant sa recommandation à Surpondérer sur Lagardère. La banque souligne qu'elle était trop optimiste dans sa précédente recommandation. Elle actualise dés lors ses prévisions après avoir, à présent, plus de visibilité en ce qui concerne l'impact du Covid-19. Le courtier réduit ses anticipations de bénéfice par action de 30,6% en 2021 et de 14,3% en 2022. Le broker ajoute qu'il prévoit des pertes en 2020.La maison d'analystes met également en avant l'importance de l'assemblée générale du 5 mai suite aux divergences importantes entre le groupe et son premier actionnaire, le fonds Amber Capital.