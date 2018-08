LAGARDERE : Barclays salue l'acquisition de Hojeij Branded Foods (HBF)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Barclays a maintenu sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 30 euros sur Lagardère. L'analyste salue l'acquisition annoncée hier matin du groupe américain Hojeij Branded Foods (HBF) qui permet à Lagardère de se renforcer dans la restauration de travel retail. Non seulement l'actif acquis est solide, avec une rentabilité et une croissance supérieures à celles de Lagardère Travel Retail, mais en plus l'opération est une étape importante dans la transformation du groupe français.Ce dernier veut se concentrer sur le travel retail et l'édition en cédant ses actifs dans le marketing sportif et les médias. "Le fait que cette acquisition arrive rapidement est positif car va limiter la dilution liée aux cessions d'actifs réalisées ou à venir", apprécier Barclays.