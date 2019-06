LAGARDERE : Goldman Sachs reprend le suivi à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Goldman Sachs reprend le suivi de Lagardère avec une recommandation Achat et un objectif de cours de 27,80 euros. Le groupe opère actuellement un recentrage stratégique sur ses deux piliers prioritaires, à savoir Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail, ce qui entraine une série de cessions chez Lagardère Active. Goldman Sachs considère l'évolution du mix d'activités comme un élément positif pour la croissance.Par ailleurs, celui-ci indique dans une note consacrée au secteur européen des médias, que le produit des cessions (estimé par la direction à environ 1 milliard d'euros) permettra d'élargir les possibilités de fusion et d'acquisition.