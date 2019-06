LAGARDERE : Oddo BHF passe à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF passe de Neutre à Achat sur Lagardère assortie d’un objectif de cours inchangé de 27,50 euros. « Suite à la baisse récente du cours (-10% depuis 1 mois), nous estimons que le cours ne valorise pas le plan de transformation en cours (recentrage sur l’édition et le travel retail) », a commenté le bureau d’analyses. Selon lui, ce mouvement devrait permettre une hausse de 34% du FCF, « et donc logiquement du dividende et du rendement ».Oddo BHF table sur une finalisation des cessions d'ici fin 2019, avec à cette échéance, la vente de ses deux principaux actifs, Lagardère Studios et Lagardère Sport & Entertainment." Il devrait ainsi avoir cédé 1.1 milliards d'euros d'actifs opérationnels depuis le début de son plan stratégique début 2018, hors les trois cessions immobilières de 2017, 2018 et 2019 ", précise le broker.