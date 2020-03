LAGARDERE : Oddo BHF reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF reste à l'Achat avec un objectif de cours de 26 euros sur Lagardère. La maison d'analystes revient sur l'exposition de Lagardère Publishing à l'Italie et l'annonce du président de l’association italienne des éditeurs qui aurait déclaré que les ventes de livres en Italie avaient baissé d’environ 25% la semaine dernière suite aux mesures prises en lien avec la crise sanitaire du Covid-19. Le broker estime que le pays est un petit marché par rapport à la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou l'Espagne.Il précise cependant que ces données donnent toutefois une indication de ce que pourrait être la situation en France ou au Royaume-Uni ces prochaines semaines. Il ajoute qu'elles illustrent que les ventes de livres ne sont pas immunes à la situation sanitaire actuelle et que cela s'explique par un trafic limité en librairie et grande surface, probablement en partie compensé par une hausse des ventes à distance (Amazon). Dans ce contexte, la maison d'études indique qu'il est probable que le chiffre d'affaires de Lagardère Publishing affiche une baisse au deuxième trimestre 2020 après un premier trimestre qu'il attend en légère croissance.