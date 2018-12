LAGARDERE : Travel Retail se voit attribuer une concession de long terme

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GSEZ Airport, une filiale de Gabon Special Economic Zone, fruit d'un partenariat public-privé entre Olam International, la République gabonaise et Africa Finance Corporation, annonce la signature d'un contrat de prestation avec Lagardère Travel Retail qui lui permettra d'opérer au sein de l'aéroport international Léon Mba. Lagardère Travel Retail aura l’exclusivité d’exploiter plus de 600 m², sur trois segments d’activité : Travel Essentials, Duty Free & Mode et Restauration.La collaboration entre GSEZ et Lagardère Travel Retail permettra de doter Libreville et le Gabon d'un espace duty-free aux standards internationaux. Elle permettra également d'améliorer l'expérience passager et de diversifier l'offre de service au sein de l'aéroport.