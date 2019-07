LAGARDERE : confirme ses objectifs 2019, le recentrage stratégique se poursuit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lagardère a dégagé un résultat net part du groupe de 52 millions d'euros au premier semestre 2019 contre 106 millions un an plus tôt. Le Résop Groupe ressort à 153 millions contre 139 millions. Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 3,61 millions d'euros, soit une croissance de 6,7 % en données comparables. Une hausse portée par la performance de Lagardère Travel Retail qui affiche une progression de +6,5%, et la croissance de Lagardère Publishing (+1,3%). Par ailleurs, Lagardère Sports and Entertainment bénéficie d’un effet calendaire favorable (+ 47,3 %).Lagardère Active affiche de son côté un repli de 4,6% en données comparables."Le Groupe poursuit activement son recentrage stratégique, avec notamment, la levée des conditions de la cession des chaînes TV ainsi que la finalisation de la cession de Mezzo chez Lagardère Active. Le réemploi des produits de cessions se poursuit avec la signature d'un accord en vue de l'acquisition d'International Duty Free (IDF), le leader du Travel Retail en Belgique", a précisé le groupe.Concernant ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice, Lagardère prévoit une progression du Résop du périmètre d'activités cible comprise entre + 4 % et + 6 % à change constant et hors acquisition de HBF.