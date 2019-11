LAGARDERE : croissance organique de 4,1% au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au troisième trimestre 2019, Lagardère a réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, en hausse de 5,5% en données consolidées et de 4,1% en données comparables. Le groupe a été soutenu par la croissance organique continue chez Lagardère Travel Retail, ainsi que par une robuste performance chez Lagardère Publishing.La progression du chiffre d'affaires de Lagardère Publishing (+ 6,6% en données comparables) est portée par les bonnes performances de la France qui bénéficie de la réforme du lycée en 2019, de l'Espagne (campagne scolaire du primaire) ainsi que des Fascicules et par la bonne dynamique des Jeux sur mobiles.La dynamique de croissance de l'activité de Lagardère Travel Retail se poursuit (+ 6,3% en données comparables) sur l'ensemble des zones géographiques, notamment en Europe et en Chine qui bénéficient de bonnes performances commerciales et d'un accroissement du réseau de points de vente.Pour 2019, Lagardère prévoit une progression du Résop du périmètre d'activités cible comprise entre 4% et 6% à change constant et hors acquisitions de HBF et de IDF.