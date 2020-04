LAGARDERE : finalise la cession de Lagardère Sports à H.I.G. Capital

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lagardère a annoncé que dans le cadre de son recentrage stratégique, et comme annoncé le 16 décembre 2019, le groupe Lagardère a réalisé, hier, la cession de Lagardère Sports à H.I.G. Capital. Avec cette cession, la société franchit une nouvelle étape décisive de sa stratégie en concentrant désormais l'ensemble de ses efforts et de ses ressources au développement de Lagardère Publishing et de Lagardère Travel Retail.