LAGARDERE : l'assemblée générale du 5 mai se tiendra à huis clos

Lagardère indique que, compte tenu des mesures de confinement et d'interdiction des rassemblements instaurées par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Ccovid-19), l'assemblée générale du 5 mai (10 heures) se tiendra exceptionnellement à huis-clos, c'est-à-dire sans la présence des actionnaires et autres personnes ayant habituellement le droit d'y assister, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020.La société précise que les actionnaires pourront toutefois suivre à distance le déroulé de l'assemblée générale qui, comme chaque année, sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, en français et en anglais, sur le site Internet de la société www.lagardere.com.Le descriptif complet des modalités qui permettront aux actionnaires de participer à l'assemblée générale en dépit de ces mesures exceptionnelles requises afin de respecter les contraintes réglementaires et de préserver la santé de chacun est exposé en détail dans l'additif à la brochure de convocation et sera repris dans l'avis de convocation à paraitre le vendredi 10 avril.L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (" BALO ") du mercredi 4 mars 2020. L'avis de convocation, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions (i) modifiés sur décision de la Gérance et (ii) complétés de quinze projets de résolutions déposés par des actionnaires de la Société, sera publié au BALO et aux Petites Affiches du vendredi 10 avril 2020.