Lagardère a annoncé, qu'au regard des mesures de confinement et d'interdiction des rassemblements instaurées pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, l'assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire se tiendra le mardi 5 mai 2020 à 10 heures à huis-clos, c'est-à-dire sans la présence des actionnaires et autres personnes ayant habituellement le droit d'y assister.