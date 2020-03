LAGARDERE : la guidance 2020 est suspendue

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Compte tenu de l’ampleur de la crise du Covid-19, Lagardère a suspend mercredi la guidance annoncée le 27 février dernier. Le groupe d’édition et de distribution en fournira une révision dès lors qu’il sera en mesure de le faire. Dans ce contexte, la Gérance, après avoir recueilli l’avis favorable du Conseil de Surveillance, a décidé de modifier la proposition de distribution de dividende ordinaire qui sera soumise à l’Assemblée Générale des actionnaires du 5 mai prochain pour en réduire le montant de 1,30 à 1 euros par action et retirer l’option de paiement en actions.Sous réserve de l'approbation des actionnaires en Assemblée Générale, le dividende ordinaire proposé de 1 euro par action au titre de l'exercice 2019 sera détaché le 7 mai prochain et mis en paiement le 11 mai.